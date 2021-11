Green pass: Roggiani (Pd), non strumentalizzare la shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Pd Milano Metropolitana domani, martedì 2 novembre, parteciperà al presidio in memoria della Shoah indetto dalla comunità ebraica, dopo il corteo di ieri a Novara in cui alcuni manifestanti no green pass hanno sfilato indossando abiti simili a quelli dei deportati nei campi di concentramento. "Le immagini che abbiamo visto, con i manifestanti no vax e no green pass vestiti da deportati ebrei, sono uno spettacolo indegno di fronte al quale non si può restare indifferenti. Un oltraggio inaccettabile alla memoria di una delle peggiori tragedie del secolo scorso, la shoah. Quanto accaduto non può essere ridotto a semplice inconsapevolezza o idiozia, ma rappresenta qualcosa di più grave: una pericolosa deriva che allarma sul tentativo da parte di queste persone di rimuovere o ridimensionare la storia e gli orribili crimini commessi dal nazifascismo. Serve una presa di coscienza da parte di tutte e tutti noi, perché quanto è successo non può essere condannato solo a parole, servono gesti e mobilitazioni collettive per sensibilizzare il rispetto alla memoria, che va custodita e tramandata come una valore di democrazia e libertà" afferma la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani.