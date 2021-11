Vaticano: Papa, domani al cimitero francese per pregare per vittime guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'Angelus pronunciato in occasione della solennità dei Santi, Papa Francesco ha annunciato che domani pomeriggio si recherà al cimitero militare francese. "Sarà l'occasione – afferma il Pontefice - per pregare per tutti i morti, in particolare per le vittime della guerra e della violenza. Visitando questo cimitero, mi unisco a quanti in questi giorni vanno a pregare presso le tombe dei loro cari in ogni parte del mondo". (Civ)