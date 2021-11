Legge bilancio: Toffanin (FI), su bonus edilizi si deve fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Efficientamento energetico, prevenzione dei danni dovuti alle calamità naturali, miglioramento dell' estetica urbana e paesaggistica, rilancio economico: sono questi gli obiettivi che i bonus edilizi sintetizzano e traducono in azioni concrete. Il Governo deve fare di più rispetto a misure che hanno faticato e faticano a decollare. Non solo per il rallentamento dovuto alle imponenti e complesse pratiche burocratiche necessarie, ma anche per una Pubblica Amministrazione fino a pochi giorni fa in smart working". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, vicepresidente della Commissione Finanze, che aggiunge: "Senza dimenticare inoltre le imprese in difficoltà per il reperimento delle materie prime, i costi delle stesse schizzati alle stelle e la mole di lavoro difficile da smaltire in breve tempo. Chiediamo che gli ecobonus siano prorogati per tutti e non solo per i condomini o per le case unifamiliari e per i nuclei con reddito Isee fino a 25mila euro, condizione che ne limita del tutto la portata. Così anche per il bonus facciate, abbiamo la necessità di avere misure più strutturali, sulle quali poter contare e fare programmazione e non rinnovate di anno in anno e tagliate bruscamente". Forza Italia "ha ben chiari i punti sui quali intervenire e farà la sua battaglia in Parlamento per evitare che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, contesti urbanistici differenti gli uni dagli altri, intere zone del nostro Paese, soprattutto fuori dai perimetri cittadini, completamente tagliate fuori", conclude. (Com)