Romania: premier designato convoca ministri candidati su programma di governo

- Il premier designato della Romania, il liberale Nicolae Ciuca, ha convocato i candidati al ruolo di ministri nel suo governo di minoranza Pnl-Udmr, per discutere il programma. I ministri proposti sono rispettivamente, agli Esteri Bogdan Aurescu, all'Interno Lucian Bode, all'Energia Virgil Popescu, al Lavoro Raluca Turcan, all'Istruzione Sorin Cimpeanu e all'Ambiente Tanczos Barna. Il leader dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), Kelemen Hunor, resta vicepremier. L'ex ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, dovrebbe diventare ministro della Difesa, mentre la Giustizia andrebbe ad Alina Gorghiu. I negoziati di Ciuca con il Partito socialdemocratico (Psd), che ha il gruppo parlamentare più numeroso , e con l’Usr, ex partner di coalizione nel governo di Florin Citu, non hanno portato frutti. Ciuca ha ammesso che "a giudicare dalla situazione e dalle cifre, matematicamente, il governo non ha chance di ottenere la fiducia". Il leader del Pnl, Florin Citu, si è detto convinto invece che il governo Ciuca raccoglierà i 234 voti necessari per la fiducia. Il voto si terrà probabilmente mercoledì. Un esito negativo potrebbe aprire per la prima volta nei tre decenni di Romania postcomunista la strada alle elezioni anticipate. (Rob)