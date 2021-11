Cop26: Unicef, evento "deve essere la Cop per i bambini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cop26 deve essere la Cop per i bambini", ha detto il direttore generale dell'Unicef Henrietta Fore. "Il cambiamento climatico è una delle più grandi minacce che questa generazione deve affrontare, con 1 miliardo di bambini a rischio altissimo. Eppure, mentre le prospettive sono terribili, i leader mondiali al COP26 hanno un'opportunità significativa e tempestiva per riorientare il terribile cammino che stiamo percorrendo. Possono farlo impegnandosi a rafforzare la resilienza dei servizi da cui dipendono i bambini, e tagliando le emissioni più velocemente e più a fondo. Il futuro di miliardi di bambini dipende da questo". Secondo il rapporto dell'Unicef 'The Children's Climate Risk Index' (Ccri) quasi ogni bambino sulla terra è esposto ad almeno un rischio climatico e ambientale, come ondate di calore, cicloni, inquinamento atmosferico, inondazioni e carenza d'acqua. (segue) (Com)