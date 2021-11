Cop26: Unicef, evento "deve essere la Cop per i bambini" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliorare la resilienza dei servizi chiave da cui dipendono i bambini è spesso il miglior investimento per ridurre i rischi che affrontano. L'accesso a servizi idrici, sanitari e igienici resilienti riduce i rischi per 415 milioni di bambini. Servizi sanitari 'intelligenti' dal punto di vista climatico riducono i rischi per 460 milioni di bambini. Scuole e sistemi educativi resilienti riducono i rischi per 275 milioni di bambini. E reti di sicurezza sociale sensibili al clima riducono i rischi per 310 milioni di bambini. La crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini. L'Unicef è presente alla Cop26 per assicurare che la crisi climatica sia riconosciuta come una crisi per i bambini e i loro diritti, per promuovere approcci per diminuire il rischio climatico per coloro che sono più vulnerabili, e per sostenere la partecipazione dei bambini e dei giovani alla Cop26 come parte degli sforzi per sostenere la partecipazione dei bambini e dei giovani nel processo decisionale sul clima. (segue) (Com)