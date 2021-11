Cop26: Unicef, evento "deve essere la Cop per i bambini" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico rappresenta una grave minaccia per la salute, la nutrizione, l'istruzione, lo sviluppo, la sopravvivenza e il potenziale futuro dei bambini e dei giovani. Rispetto agli adulti, i bambini richiedono più cibo e acqua per unità di peso corporeo, sono meno capaci di sopravvivere a eventi meteorologici estremi e sono più esposti alle sostanze chimiche tossiche, ai cambiamenti di temperatura e alle malattie, tra gli altri fattori. Le generazioni attuali e future di bambini dovranno navigare in un futuro incerto in cui l'attuale modello di crescita che lega lo sviluppo economico allo sfruttamento ambientale non è più praticabile. L'azione alla Cop26 è fondamentale. L'Unicef chiede ai governi di: aumentare gli investimenti per l'adattamento climatico e la resilienza nei servizi chiave per i bambini; ridurre le emissioni di gas serra; includere i giovani in tutti i negoziati e le decisioni sul clima. (Com)