Bologna: denunciati dai carabinieri otto "furbetti" del reddito di cittadinanza

- I Carabinieri della Stazione di Imola, comune in provincia di Bologna, hanno denunciato otto cittadini, di varie nazionalità, sorpresi a percepire il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti previsti. L’accusa per i “furbetti”, di età compresa tra i 33 e i 60 anni, è di truffa aggravata e resa di false dichiarazioni al fine di ottenere il sostegno economico introdotto dal “Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4” come misura di contrasto alla povertà. Nel frattempo i Carabinieri hanno avviato le procedure per il recupero di quanto indebitamente percepito, ancora in corso di quantificazione da parte del competente ufficio I.N.P.S. di Imola. (Ren)