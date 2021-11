Egitto-Austria: presidente Al Sisi incontra il cancelliere Schallenberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato nella sua residenza nel Regno Unito, il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg. Lo ha detto il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Rady, in un comunicato stampa, aggiungendo che il leader del Paese delle piramidi ha sottolineato durante l'incontro che la soluzione delle crisi della regione e la stabilità sarà possibile attraverso le istituzioni e i loro eserciti e governi. Al Sisi e Schallenberg hanno discusso di una serie di temi regionali e crisi nei diversi Paesi della regione. A tal proposito, il presidente egiziano ha sottolineato che sostenere le istituzioni statali, rafforzare la capacità dei loro eserciti nazionali e dei loro governi centrali ha minato le attività di gruppi e organizzazioni estremiste. Al Sisi ha sottolineato che c'è una priorità assoluta per l'Egitto per quanto riguarda i suoi "diritti storici" sulle acque del Nilo, trattandosi di una questione esistenziale che richiede alla comunità internazionale di compiere tutti gli sforzi possibili per raggiungere un accordo legale vincolante sulle regole per il riempimento e la gestione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), in modo da preservare la sicurezza idrica dell'Egitto. (Cae)