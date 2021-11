Cooperazione: Di Maio, fondi aumenteranno di circa 100 milioni di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dopo tanto tempo, i fondi destinati alla cooperazione nella legge di bilancio cresceranno nel 2022 di circa 100 milioni di euro, risorse che contiamo peraltro di triplicare nell’arco del seguente triennio. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione del secondo summit dell’European Corporate Council on Africa and the Middle East (Ecam), in corso a Roma. (Res)