Lombardia: Verni (M5s), domani presenterò in aula mozione censura nei confronti dell’assessore Rolfi

- Attraverso una nota il consigliere regionale del M5s in Lombardia Simone Verni annuncia che domani “in Aula presenterò una mozione di censura nei confronti dell’assessore regionale all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi”. “La mozione - prosegue Verni - chiede al presidente Fontana di valutare la sostituzione dell’assessore e modificare profondamente il modus operandi col quale viene gestito l’assessorato. Sono evidenti i limiti della gestione del comparto, in materia di caccia, a danno della comunità e dei cittadini. Diversi atti dell’assessore si pongono in violazione dei principi di ragionevolezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, compromettendo il buon andamento della pubblica amministrazione, ad evidente danno dell’ambiente e del patrimonio demaniale. Di recente la credibilità di Rolfi è decisamente venuta meno, anche dopo aver dimostrato poca competenza nel gestire la questione riguardante il calendario venatorio, che era stato sospeso fino al 7 ottobre a seguito dell’intervento del Tar”. (segue) (Com)