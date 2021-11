Lombardia: Verni (M5s), domani presenterò in aula mozione censura nei confronti dell’assessore Rolfi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da tre anni l'assessorato all'agricoltura si occupa praticamente solo di caccia, ma in evidente contrasto alla normativa vigente ed è per questo che Regione Lombardia è stata colpita negli ultimi tre anni da numerose sentenze del Tar. Senza contare che la Lombardia non ha nemmeno attuato il piano faunistico venatorio regionale. Dobbiamo smetterla di perdere tempo. La maggioranza esce sui giornali dicendo che l'assessore ha sbagliato rispetto al calendario venatorio, ma quando si è trattato di firmare la mozione di censura non lo ha fatto e ciò evidenzia anche il solito doppio gioco del centrodestra: da un lato sostiene il malcontento assecondando chi protesta e dall’altro non fa nulla per cambiare realmente le cose, prendendo in giro due volte i cittadini che subiscono la loro incompetenza" conclude il consigliere M5s. La mozione a prima firma di Simone Verni, è stata sottoscritta anche da diversi membri dell'opposizione in Regione. (Com)