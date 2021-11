Bielorussia: ministero Informazione conferma blocco per sito agenzia di stampa “Regnum”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Informazione della Bielorussia ha confermato il blocco dell’agenzia di stampa “Regnum” e di altri portali di informazione. Lo ha fatto oggi con un comunicato, nel quale si legge che il dicastero “sta lavorando costantemente all’identificazione di risorse internet che forniscono accesso ai siti, in relazione alle decisioni prese per restringerlo”. Il ministero ha dichiarato la scorsa settimana di aver limitato l’accesso ad alcuni siti che includono anche l’emittente europea per la Bielorussia “euroradio.fm”, l’agenzia di stampa “belsat.ru” e il sito “svaboda.org”, ovvero la versione bielorussa di “Radio Free Europe”. (Rum)