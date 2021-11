Milano: spaccio e furti, serie di arresti operati dalla polizia di Stato nel weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Stato di Milano nell'ambito dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa, hanno eseguito nel fine settimana diversi arresti per spaccio, e per reati contro il patrimonio. Nell'ambito di un’intensificazione dei servizi mirati in zona Bresso, gli agenti della sesta sezione della squadra mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 26 anni, senza precedenti. L'attività di polizia, nata da pregressi servizi sul territorio, aveva portato a sospettare che il 26enne fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della propria abitazione. Dopo un servizio di osservazione , intorno alle ore 18 di venerdì 29 ottobre, i poliziotti hanno notato un ragazzo accedere all'interno dell'abitazione del 26enne per poi uscirne poco dopo, e incamminarsi frettolosamente lungo via Villoresi. L'acquirente è stato trovato in possesso 7 grammi di marijuana. Nell'appartamento del 26enne dove sono stati rinvenuti e sequestrati, sul frigorifero della cucina, un involucro contenente circa 160 grammi di marijuana, un pezzo di hashish di circa 10 grammi, un bilancino elettronico di precisione ed una macchina per il sottovuoto. Oltre 10 kg di marijuana sono stati rinvenuti in camera da letto, imballati all'interno di sacchi sottovuoto e, infine, all'interno del comodino i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 13.240 euro provento dell'attività illecita. Il cittadino italiano, incensurato, è stato condotto presso il carcere di San Vittore. (segue) (Com)