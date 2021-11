Milano: spaccio e furti, serie di arresti operati dalla polizia di Stato nel weekend (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso, nel corso dei medesimi servizi, è stato arrestato un cittadino albanese 49enne, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale per detenzione abusiva di arma da sparo e ricettazione. Gli agenti della 6 Sezione della Mobile hanno notato un'autovettura con a bordo l'uomo nei pressi di Cornate d'Adda, in provincia di Monza Brianza, e insospettiti hanno deciso di effettuare un controllo. Nel vano porta oggetti della macchina è stata rinvenuta un'arma comune da sparo calibro 7,65 completa di caricatore con 7 cartucce. Il cittadino albanese con precedenti per ricettazione, furto, stupefacenti, falso e resistenza, è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Monza. La pistola, da accertamenti in banca dati, è risultata provento di un furto commesso nel 2019 a Modena. (segue) (Com)