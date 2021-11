Milano: spaccio e furti, serie di arresti operati dalla polizia di Stato nel weekend (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre giovedì, transitando per Piazza Diaz a Milano, gli agenti della sesta sezione della squadra mobile hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scooter parcheggiati. Poco dopo l'uomo si è avvicinato ad uno scooter ed ha armeggiato con il blocchetto di accensione. Immediatamente dopo si è spostato velocemente verso un secondo scooter dal quale ha asportato un casco agganciato al vano porta oggetti. Lo ha calzato, è tornato verso il primo scooter, lo ha messo in moto e ha tentato di partire prima di essere bloccato dagli agenti che hanno assistito all’intera scena. Il 39enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, specializzato nel furto di motoveicoli, con precedenti per rapina, evasione, lesioni, maltrattamenti ed estorsione, oltre a rispondere del tentato furto dello scooter e del casco, debitamente restituiti ai proprietari, dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per espiare una pena di 5 anni e 6 mesi, a seguito condanne per reati contro il patrimonio.Pena che precedentemente stava scontando in regime di affidamento in prova presso una comunità della Provincia di Como dalla quale però si era allontanato rendendosi irreperibile. (Com)