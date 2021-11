Roma: insulta i carabinieri che gli chiedono di indossare la mascherina, fermato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino straniero di 33 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti penali, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo scalo Termini di Roma, per oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e per violazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’uomo, all’interno della galleria gommata della Stazione Ferroviaria, è stato fermato dai militari perché sprovvisto della mascherina. Oltre a rifiutarsi di fornire le proprie generalità, il cittadino somalo si è rivolto nei confronti dei Carabinieri insultandoli e ingiuriandoli. L’uomo è stato condotto in caserma dove è stato identificato, denunciato e sanzionato per la violazione delle misure previste in materia anti-contagio. (Rer)