Green pass: Serracchiani (Pd), a Novara spettacolo indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quel manipolo di no vax che a Novara si traveste da deportati ebrei è uno spettacolo indegno e un'offesa a milioni di vittime della ferocia nazifascista. Non è tollerabile che si scambi la libertà di protestare con la pretesa di oltraggiare, provocare e farsi beffe del dolore e della sofferenza. Non credo esistano parole adeguate per qualificare il comportamento di quelle persone". Così, in una nota, il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani. (Rin)