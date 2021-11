Economia: Di Maio, colmare divario vaccini è fondamentale per sostenere la ripesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colmare il divario vaccinale è fondamentale per sostenere la ripresa economica. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione del secondo summit dell’European Corporate Council on Africa and the Middle East (Ecam), in corso a Roma. “Altrettanto importante è rafforzare l'architettura sanitaria globale, con l'Organizzazione mondiale della sanità al suo centro”, ha chiarito il titolare della Farnesina. Nel quadro della lotta alla pandemia, l'Italia “ha sostenuto, sin dal principio, solidarietà e cooperazione internazionale nella lotta al virus”, ha precisato. L’Italia contribuisce “con oltre 385 milioni di euro alla Covax Facility e ci siamo impegnati a donare 45 milioni di dosi di vaccino a favore di Paesi a basso e medio reddito, in particolare nelle aree più bisognose in Medio Oriente e Nord Africa, Sahel e Corno d'Africa”, ha ricordato il ministro degli Esteri. (Res)