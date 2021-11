Sicilia: Anas, A19 chiusa in direzione Catania per gasolio in carreggiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale di Anas ha provvisoriamente chiuso al traffico l'autostrada A19 "Palermo-Catania", in direzione Catania, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, per la presenza di gasolio in carreggiata riversato da un mezzo in transito. Sul posto - fa sapere una nota - sono già presenti le squadre che provvederanno alla bonifica del piano viabile. L'itinerario alternativo è costituito, a partire dallo svincolo di Caltanissetta, dalle statali 640, 626, 122 e 117 bis. (Com)