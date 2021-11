Cop26: ministra Esteri Regno Unito, c’è bisogno di colloqui “faccia a faccia” sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sul clima richiedono colloqui “faccia a faccia” a Glasgow per la Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26). Lo ha detto la ministra degli Esteri del Regno Unito, Liz Truss, difendendo la scelta di riunirsi a Glasgow per questo appuntamento. “I leader mondiali dovranno fare scelte difficili su quello che accade nei loro Paesi. Si impegneranno per cose che non necessariamente volevano quando sono arrivati alla conferenza ed è il motivo per il quale è molto importante che le persone abbiano dei ‘faccia a faccia’ per fare la differenza”, ha dichiarato Truss. (Rel)