Covid: Di Maio, rafforzare l’infrastruttura produttiva regionale dei vaccini

- È necessario rafforzare l’infrastruttura produttiva regionale che “sarà fondamentale per soddisfare la domanda locale di vaccini e medicinali, specialmente in Africa, contribuendo a porre le basi per una migliore preparazione del Continente a future emergenze sanitarie”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione del secondo summit dell’European Corporate Council on Africa and the Middle East (Ecam), in corso a Roma. “Gli ‘hub’ che sono già stati individuati, anche con il sostegno di partner e investitori europei, fungeranno da progetti pilota, eventualmente replicabili altrove”, ha spiegato il titolare della Farnesina. (segue) (Res)