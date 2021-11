Covid: Di Maio, rafforzare l’infrastruttura produttiva regionale dei vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Di Maio ha aggiunto: “Sentiamo tutti l’imperativo di colmare il gap vaccinale con i Paesi africani, molti dei quali sono drammaticamente in ritardo nell'accesso ai vaccini e agli altri strumenti per la risposta al Covid-19. Occorre che la comunità internazionale intensifichi i suoi sforzi per raggiungere l'obiettivo del 40 per cento della popolazione mondiale immunizzata entro la fine del 2021 e del 70 per cento entro la metà del 2022. Servono anche nuove iniziative concrete, per rafforzare i sistemi sanitari nazionali nel continente africano, garantendo un accesso equo ai vaccini”. A tal proposito, Di Maio ha evidenziato che “i dati più recenti sono incoraggianti, ma ancora insufficienti”. (segue) (Res)