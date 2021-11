Mediterraneo: Di Maio, Italia conferma impegno verso agenda positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Mediterraneo allargato, “l’Italia, accanto al suo coinvolgimento attivo nella soluzione delle crisi, conferma il suo impegno a sostegno di un’agenda positiva per la tutela e lo sviluppo condiviso dei beni comuni del Mediterraneo: sicurezza, salute, transizione ecologica, blue economy, ricerca e innovazione digitale, diplomazia scientifica e culturale, migrazione. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione del secondo summit dell’European Corporate Council on Africa and the Middle East (Ecam), in corso a Roma. Per questo, l’Italia “ha promosso una revisione dei rapporti tra Unione Europea e vicinato meridionale nel senso di un vero e proprio partenariato”, ha ricordato il titolare della Farnesina. Di Maio ha concluso osservando che “il Mediterraneo allargato e l'Africa saranno tanto più coesi e resilienti a futuri shock quanto più tutti i Paesi della macro-regione saranno in grado di cooperare nella gestione di questi beni comuni, la salute in primis”. (Res)