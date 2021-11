Regno Unito: ministra Esteri, Francia ha 48 ore per ritirare minacce in lite sulla pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha ricevuto dal Regno Unito un ultimatum di 48 ore per ritirare le sue minacce nella lite sui diritti di pesca. Lo ha detto la ministra degli Esteri di Londra, Liz Truss, che ha parlato all’emittente “Sky News”. Se questo non avverrà, il Regno Unito attiverà i meccanismi contenuti nell’accordo sulla Brexit, ha messo in guardia. Le autorità francesi hanno dichiarato che impediranno ai pescherecci britannici l’accesso ad alcuni porti e che ci sarà un giro di vite sui controlli doganali sui furgoni che entrano nel Paese, a meno che Londra non emetta altre licenze per garantire ai piccoli pescherecci continentali l’acceso alle acque territoriali britanniche. “I francesi hanno fatto minacce irragionevoli, incluse quelle alle isole della Manica e alla nostra industria ittica e devono ritirarle”, ha detto la ministra. (Rel)