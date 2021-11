Migranti: Tunisia, dieci corpi recuperati dopo naufragio a Mahdia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a dieci il numero dei corpi recuperati in seguito al naufragio di un'imbarcazione con a bordo 31 persone al largo delle coste della provincia Mahdia, circa 200 chilometri a sud di Tunisi. Il corpo di un ragazzo di 13 anni è stato recuperato a 7 miglia dal luogo del naufragio avvenuto domenica 17 ottobre. I naufraghi tratti in salvo sono sette. Il corpo ritrovato è stato trasferito all'ospedale universitario Taher Safar, a Mahdia, per effettuare le necessarie analisi e identificarne l'identità. Le unità della Marina militare e della Guardia costiera hanno recuperato quattro corpi il giorno successivo al naufragio. (Tut)