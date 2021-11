Milano: tentato omicidio, carabinieri arrestano 54enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri intorno alle 18, i carabinieri della compagnia di Rho, al termine dell’attività investigativa, mediante assunzione di sommarie informazioni e individuazione fotografica, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto, di iniziativa, di un 54enne italiano, per i reati di tentato omicidio e porto illecito arma comune da sparo. I militari hanno accertato che la sera prima, intorno alle 22:45 in via Sempione a Pero, il 54enne, a seguito di un litigio per futili motivi con un 38enne romeno si era recato a piedi presso la propria abitazione, poco distante, aveva prelevato una pistola semiautomatica illegalmente detenuta e, dopo aver nuovamente raggiunto la vittima sulla predetta via, aveva esploso a suo danno due colpi d’arma da fuoco di cui uno lo aveva attinto alla coscia sinistra. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati due bossoli cal. 9x17 e un proiettile inesploso dello stesso calibro. A seguito di accertamenti effettuati con il supporto di personale dei sommozzatori della protezione civile, è stata rinvenuta l’arma del delitto, una pistola semiautomatica cal. 9x17, all’interno del fiume Olona nella frazione Cerchiate di Pero. La vittima è tuttora ricoverata, non in pericolo di vita, presso l’ospedale San Carlo di Milano, mentre il fermato è stato condotto presso il carcere di San Vittore (Com)