Usa-Corea del Sud: stampa, al via oggi esercitazione aerea congiunta

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno dato il via questa mattina ad una esercitazione aerea congiunta, appuntamento annuale che durerà per cinque giorni. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana "Yonhap" citando fonti militari locali sotto anonimato. L'esercitazione, che coinvolge circa 100 apparecchi ciascuno, si tiene nel momento in cui Seul e Washington, allertati dalla ripresa dei test balistici della Corea del Nord, rilanciano l'appello a una denuclearizzazione della penisola. L'operazione, un tempo conosciuta come "Vigilant Ace" e denunciata da Pyongyang come "minaccia di guerra", si svolge da alcuni anni in formato ridotto, proprio per facilitare il dialogo nella regione. (segue) (Git)