Donbass: ministro Esteri Russia, periodo transizione ostacola attuazione accordi di Minsk

- Il disegno di legge del governo dell’Ucraina sul periodo di transizione in Donbass impedisce l’attuazione degli accordi di Minsk. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, intervistato dall’emittente “Rossja 24”. “La legge, che è stata recentemente proposta dal governo, non solo ostacola ma impedisce esplicitamente a politici, diplomatici” e in generale pubblici ufficiali ucraini “di attuare gli accordi di Minsk”, ha detto. (Rum)