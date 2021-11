Economia: Di Maio, il multilateralismo è la risposta per costruire un futuro migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia crede fermamente nel multilateralismo come soluzione per “costruire un futuro migliore, alla luce dell’esperienza della pandemia”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione del secondo summit dell’European Corporate Council on Africa and the Middle East (Ecam), in corso a Roma. “Multilateralismo significa solidarietà, cooperazione e coordinamento nella ricerca di soluzioni condivise alle grandi sfide globali”, ha chiarito il titolare della Farnesina. I principi di solidarietà, cooperazione e coordinamento sono “principi universali” sui cui “si fonda la ‘nostra agenda comune’ – come la definisce Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, che a più di 75 anni dalla fondazione restano il pilastro centrale dell’architettura multilaterale globale”, ha proseguito. Il ministro degli Esteri ha poi sottolineato che “una rinnovata attenzione per le persone, il pianeta e la sua prosperità è la chiave per una ripresa resiliente e sostenibile, in linea con l'Agenda 2030 dell’Onu”. “Nel solco di queste priorità, l'Italia, come Presidenza del G20, si è impegnata a creare consenso attorno a una serie di misure necessarie per affrontare l’emergenza pandemica e ricostruire meglio - ha proseguito - . Abbiamo articolato proposte volte ad assicurare l’accesso universale a vaccini e trattamenti anti-Covid, a rafforzare i sistemi sanitari, alleviare il peso del debito e offrire spazio fiscale per la ripresa economica”. (Res)