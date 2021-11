Ue: Borrell parte oggi per il Perù, domani incontro con presidente Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, parte oggi per il Perù, prima tappa di un tour nella regione latinoamericana. La missione si aprirà ufficialmente domani, martedì, con l'incontro con il presidente Pedro Castillo, la presidente del Parlamento, Maria del Carmen Alva, il ministro degli Esteri, Oscar Maurtua. "La visita riflette l'alto livello delle relazioni tra il Perù e l'Ue, e permetterà di rafforzare i vincoli politici ed economici, così come esplorare nuove aree di cooperazione", si legge in una nota del ministero degli Esteri del Perù. La riunione dovrebbe servire anche ad approfondire temi come la lotta alla droga, la cooperazione allo sviluppo, le politiche di salvaguardia ambientale e di sicurezza. (segue) (Beb)