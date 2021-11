Business news: Messico, energia, Pemex chiude terzo trimestre con perdita netta di 3,2 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale del Messico, Pemex, ha chiuso il terzo trimestre del 2021 con una perdita netta di 77,24 miliardi di pesos (l'equivalente di 3,25 miliardi di pesos), in brusco calo rispetto all'utile di 1,4 miliardi di pesos (59,4 milioni di euro) del periodo luglio-settembre del 2020. Il calo, si legge nel rapporto trimestrale, "non è dovuto a fattori operativi, a una riduzione delle entrate o ai costi dell'impresa", ma a un impatto negativo da quasi 1,98 miliardi di euro dal cambio valuta e da un aumento nel pagamento delle tasse. Un passivo, ha detto il direttore finanziario Alberto Velazquez, "spiegato al 72,3 per cento dal peggioramento sul tasso di cambio che ha colpito il debito di Pemex". Il funzionario ha quindi sottolineato l'oneroso carico fiscale, pari al 20,1 per cento delle entrate, molto superiore a quello di altri colossi del Paese. (Res)