Expo Dubai: Profumo (Leonardo), innovazione al servizio dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Profumo guida Leonardo, la prima azienda industriale italiana e tra le dieci maggiori realtà mondiali nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza (ADeS). E a Expo Dubai 2020 - racconta l'amministratore delegato al "Giorno - Carlino - Nazione Economia&Lavoro" - ha portato "alcune delle nostre soluzioni tecnologiche da record: la trivella robotica che si appresta a battere il primato di perforazione sul suolo di Marte, l'orologio atomico più stabile e preciso mai realizzato per applicazioni spaziali e l'AW609, l'unico convertiplano per cui è prevista la certificazione civile, che rappresenta il primato mondiale dell'azienda nel settore dell'aviazione". Un'Italia innovativa. "A Dubai viene presentato un Paese che possiede fortissime componenti tecnologiche, siano esse espresse nel settore agricolo, in quello dei servizi o in quello dell'industria: da italiano sono fiero del nostro lavoro perché le capacità tecnologiche di Leonardo si confrontano con le migliori capacità in giro per il mondo. Leonardo è un'azienda che ha il suo cuore pulsante in Italia, dove, con 31 mila addetti, 52 insediamenti industriali, una filiera di oltre 4.000 aziende, genera un valore della produzione, fra diretto, indiretto e indotto, di 22 miliardi di euro e oltre il 18 per cento dell'export italiano nel settore della manifattura high tech". (segue) (Res)