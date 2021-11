Expo Dubai: Profumo (Leonardo), innovazione al servizio dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al convertiplano AW609, si tratta di "un gioiello tecnologico che, grazie alla possibilità di cambiare la posizione dei due alberi motore in meno di 60 secondi, può decollare in verticale come un elicottero e volare con le prestazioni di un aeroplano. È uno strumento incredibilmente innovativo, può volare in qualsiasi condizione di tempo ed è ideale per svolgere molte missioni, dalle operazioni di emergency e medical services al trasporto di persone che vogliono muoversi punto a punto da una città a un'altra città a grandi distanze". "Il convertiplano - aggiunge - può volare a una velocità di oltre 500 km/h con un raggio d'azione di quasi 1.400 km, che salgono a oltre 2.000 km con i serbatoi ausiliari e la sua commercializzazione è attesa entro il 2023". (segue) (Res)