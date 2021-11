Expo Dubai: Profumo (Leonardo), innovazione al servizio dell'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profumo spiega inoltre che "Leonardo è al secondo posto in Europa e al quarto nel mondo per investimenti in R&S nel settore aerospazio e difesa, scalando, negli anni, la classifica internazionale. Nel 2020, abbiamo investito nell'innovazione 1,6 miliardi di euro, oltre il 12 per cento dei nostri ricavi, facendo segnare un incremento dell'8 per cento rispetto all'anno precedente. E su quasi 50mila addetti di Leonardo nel mondo, ben 9.000 sono quelli coinvolti direttamente in attività di ricerca e sviluppo". Innovazione e sviluppo delle tecnologie è una delle tre direttrici, insieme al rafforzamento del core business e alla trasformazione e digitalizzazione dei processi, che guidano il piano strategico di crescita sostenibile di lungo temine 'Be Tomorrow 2030', elaborato e lanciato prima dello scoppio della pandemia. "Con Be Tomorrow 2030 ci siamo dotati di una roadmap con orizzonte decennale che è una visione chiara del nostro percorso strategico: rafforzare e trasformare il business per crescere e accelerare il percorso di innovazione e per incrementare la competitività nel lungo periodo. Temi come digitalizzazione e sostenibilità sono trasversali a tutte le iniziative contenute nel piano", ha concluso Profumo. (Res)