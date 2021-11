Economia: Patuelli (Abi), l'euro digitale frenerà l'evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, con l'euro digitale emesso dalla Banca centrale europea — che ha da poco fatto partire il laboratorio per studiarla, il processo dovrebbe concludersi entro cinque anni — "le nostre abitudini non cambieranno". Avremo anzi "uno strumento ulteriore per i pagamenti in valuta elettronica". L'azione importante è la lotta alle illegalità e il freno all'evasione fiscale. "L'euro digitale è una innovazione positiva — dice il presidente di Abi a "L'Economia del Corriere della Sera" — perché combatte le pseudovalute digitali e l'illecito". Il tema sarà uno dei cardini del Salone dei pagamenti, in programma dal 3 al 5 novembre. L'euro digitale "sarà un cambiamento epocale. Il terzo nella storia dei pagamenti degli ultimi 200 anni. Abbiamo avuto il progressivo passaggio dalla moneta metallica alla cartacea con la legge di unificazione monetaria di Gioacchino Napoleone Pepoli del 1863-64. Nella seconda parte del '900 siamo passati gradualmente dalle banconote ai pagamenti elettronici. Ora si preparano le valute istituzionali digitali: saranno le stesse unità cartacee ma circoleranno tecnologicamente, non attraverso i canali privati, bensì innanzitutto attraverso le banche centrali. Oggi, con l'euro fisico, si paga attraverso i canali interbancari, di soggetti privati". "Finora, - continua - quando c'è stato un cambiamento monetario, le banche sono state all'avanguardia e anzi, hanno saputo allargare la propria sfera d'azione. Potrà accadere anche ora. In ogni caso il canale digitale è positivo perché combatte 'Nerolandia', il sommerso delle pseudovalute digitali. Ciò che è opaco diventerà visibile. L'euro digitale sarà la nuova frontiera dei pagamenti elettronici, è uno strumento di chiarezza", ha concluso Patuelli. (Res)