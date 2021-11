Regno Unito: amministratore delegato Barclays si dimette in relazione al caso Epstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato della banca internazionale britannica Barclays, Jes Staley, si è dimesso in relazione al caso dell'imprenditore Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 in attesa di processo con accuse di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. Staley è infatti stato oggetto di un’indagine da parte dell’autorità di vigilanza finanziaria britannica e della Banca d’Inghilterra in merito ai suoi legami con l’imprenditore defunto. Barclays ha fatto sapere che l’esito dell’indagine è stato comunicato venerdì e che Staley farà ricorso. Nonostante sia “deluso dalle conclusioni”, Staley ha comunque deciso di rassegnare le dimissioni da Ad. “Va osservato che l’inchiesta non ha trovato prove del fatto che Staley abbia visto o fosse consapevole di nessuno dei presunti reati di Epstein”, ha evidenziato un comunicato dell’istituto. (Rel)