Clima: premier scozzese Sturgeon, evitiamo la catastrofe

- Insieme a Boris Johnson, l'indipendentista Nicola Sturgeon è la padrona di casa della Cop26, il vitale vertice sul clima dell'Onu apertosi ieri a Glasgow. La prima ministra, in un'intervista a "la Repubblica", spiega che la Scozia sarà all'altezza di questo "evento gigantesco, con sfide complesse. Lo sciopero dei treni è stato scongiurato. Sugli alloggi stiamo facendo il possibile per accogliere tutti. Ma la cosa più importante ora è colmare, nelle prossime due settimane, il vuoto enorme che abbiamo sul clima. I leader mondiali avranno una responsabilità colossale. Il mondo non sta facendo abbastanza e questo summit deciderà le sorti del pianeta". Però, dopo le vaghe promesse del G20, l'obiettivo di rendere vincolante l'aumento massimo di 1,5 gradi della temperatura terrestre pare un miraggio. "Il motto della Cop è di 'tener vivo il sogno di 1,5 gradi' e preparare il terreno affinché questo obiettivo possa essere raggiunto nei prossimi anni ed evitare così la catastrofe". (segue) (Res)