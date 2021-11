Clima: premier scozzese Sturgeon, evitiamo la catastrofe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante molte nostre divergenze, - continua Sturgeon - con Londra c'è stata grande collaborazione negli ultimi mesi e spero che il governo britannico raggiunga un ottimo risultato con la Cop26. Inoltre, vogliamo essere un esempio: la Scozia si è impegnata, in maniera vincolante, a raggiungere emissioni zero entro il 2045 (cinque anni prima di Regno Unito ed U), e ridurle del 75 per cento entro il 2030". L'economia e la produzione energetica della Scozia si basano sensibilmente su petrolio e gas. "Bisogna avere il giusto approccio alla transizione verde. Consumare di meno, sviluppare alternative energetiche, e allo stesso tempo riqualificare le decine di migliaia di persone che lavorano nei settori petroliferi e del gas. Il nostro partito indipendentista è stato eletto in passato anche per le promesse sullo sfruttamento del petrolio. Non possiamo lasciare indietro questi lavoratori". "Quindi, sì, - conclude Sturgeon - bisogna essere veloci nella transizione, e al momento quasi il 100 per cento della nostra elettricità domestica viene da energia pulita. Abbiamo un enorme potenziale in quella eolica. Ma questa rivoluzione va fatta nella maniera giusta". (Res)