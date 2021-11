Vaccini: sottosegretario Sileri, corsia preferenziale per terza dose ai docenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'andamento dell'epidemia alla luce del rialzo dei casi, "era previsto e le manifestazioni no vax di Trieste, dove si è avuta un'impennata di ricoveri, non hanno giovato. Sapevamo inoltre che i giovani under 20, che assorbono il 23 per cento dei nuovi contagi, avrebbero rappresentato un margine di rischio. Oltre a prendere il virus lo portano a casa. Speriamo di avere al più presto il vaccino per questa fascia d'età che è stato appena sdoganato dalla FdA americana e non ancora dall'agenzia europea Ema. Ma è un andamento neppure lontanamente paragonabile a quello del Regno Unito". "L'obbligo di green pass - continua - spinge a fare i tamponi e così c'è un'azione di setacciamento che permette di intercettare casi positivi che sarebbero rimasti sommersi". Poi prevede un Natale 'bianco', senza le restrizioni che hanno caratterizzato quello del 2020 quando certo la situazione era ben diversa: "Sì, vivremo un Natale libero. I casi continueranno a crescere ancora un po'. Grazie alla carta verde non subiremo restrizioni", ha concluso Sileri. (Res)