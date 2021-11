Legge bilancio: Coldiretti, milioni di alberi in più grazie a proroga "bonus verde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di alberi saranno piantati in Italia grazie alla proroga del bonus verde prevista dalla manovra appena approvata che pone l'Italia all'avanguardia nel piano del G20 per combattere lo smog ed i cambiamenti climatici. E' quanto afferma la Coldiretti in rifermento all'obiettivo di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030 che sarà discusso e pianificato dai vertici del florovivaismo nazionale nell'appuntamento "Coltiviamo bellezza per produrre salute" in calendario a Giarre (Catania) dall'11 al 12 novembre, al termine della conferenza Onu Cop26 di Glasgow. Una manovra in linea con le strategie nazionali del Pnrr dove – sottolinea la Coldiretti – sono stati stanziati 330 milioni di euro per la forestazione urbana che consentono di piantare 6,6 milioni di alberi attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove, anche al fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi. Il bonus - ricorda la Coldiretti - prevede una detrazione ai fini Irpef nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Un intervento strutturale che favorisce nelle città la diffusione del verde pubblico e privato considerato che – evidenzia la Coldiretti – una pianta adulta è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante è in grado di catturare 20mila kg di anidride carbonica (Co2) all'anno. (segue) (Com)