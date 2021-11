© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha depositato 3 miliardi di dollari presso la Banca centrale d'Egitto e ha aggiunto altri 2,3 miliardi di dollari in depositi precedenti. Lo afferma in un comunicato stampa diffuso domenica sera dal ministero delle Finanze saudita. I dati della Banca centrale egiziana indicano che l'Arabia Saudita ha 5,5 miliardi di dollari in depositi a lungo termine fino allo scorso marzo. (Cae)