- La Federazione Russa potrebbe mandare aiuti umanitari in Afghanistan questa settimana. Lo ha appreso da una fonte diplomatica l’agenzia di stampa “Sputnik”. Gli aiuti consisteranno, tra le altre cose, in medicinali e cibo. La fonte ha precisato che è necessario l’accordo di vari uffici governativi in merito, incluso il ministero per le Emergenze. (Rum)