- Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso al mattino, quindi aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Precipitazioni deboli nella seconda parte della giornata sui rilievi. Quota neve in progressivo abbassamento nelle ore serali attorno a 1400-1600 metri. Temperature minime in calo, massime in rialzo. (Rem)