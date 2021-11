Kazakhstan: celebrazioni per la settimana della lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte in Kazakhstan le celebrazioni della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo che hanno avuto come tema “Dante, l'italiano”, in occasione del 700esimo anniversario della scomparsa del sommo poeta. Lo riferisce una nota dell'ambasciata d'Italia a Nur-Sultan. Il ricco programma elaborato dall'ambasciata in collaborazione con atenei italiani e kazaki si è concentrato sull’influenza esercitata dal grande grande poeta italiano nella letteratura kazaka moderna e contemporanea. Questo argomento, collegato ad una riflessione sull’universalismo e la modernità della poesia dantesca, è stato al centro di un seminario realizzato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Nazarbayev University di Nur-Sultan. Il noto italianista Giuseppe Patota, ordinario presso l'Università “La Sapienza” di Roma, ha tenuto una lezione agli studenti di alcuni atenei di Almaty dedicata al ruolo centrale di Dante e della sua produzione poetico-letteraria nella formazione della lingua italiana. Seminari, incontri e lezioni tematiche sono stati organizzati, con il coordinamento dell'ufficio culturale dell'ambasciata e il contributo dei lettori ivi operanti, presso gli atenei 'Al Farabi' di Almaty e - A. Zhubanov' di Aktobe, così come presso il Ginnasio 199 di Almaty, unica istituzione scolastica del Paese ad avere l’italiano come materia obbligatoria nel piano di studi. (Res)