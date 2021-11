Nord Macedonia: premier Zaev annuncia dimissioni dopo sconfitta alle elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha annunciato le sue dimissioni dopo la sconfitta del suo partito alle elezioni amministrative di ieri. Lo ha reso noto il portale “Politico”. Zaev si dimetterà da capo dell’esecutivo e anche da leader dell’Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm). I conservatori del Vmro-Dpmne hanno rivendicato la vittoria nella maggior parte dei comuni nel secondo turno svoltosi nella giornata di ieri. Zaev aveva già comunicato prima del voto che si sarebbe probabilmente dimesso se l’Sdsm avesse perso il ballottaggio nella capitale Skopje. Danela Arsovska, candidata indipendente ma sostenuta dal Vmro-Dpmne, ha dichiarato vittoria contro il sindaco uscente della città, Petre Silegov, che correva per un secondo mandato per l’Sdsm. “Mi assumo la responsabilità della sconfitta elettorale. Do le dimissioni da primo ministro e da presidente dell’Sdsm”, ha spiegato Zaev in conferenza stampa. Il premier ha aggiunto di non ritenere necessarie elezioni anticipate e che la sua formazione è in grado di guidare il Paese fino al 2024. L’affluenza al secondo turno di elezioni locali è stata del 48,6 per cento. (Seb)