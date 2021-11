Regno Unito: Johnson, mondo “a un minuto dalla mezzanotte” in lotta a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo è “a un minuto dalla mezzanotte” nella sua lotta al cambiamento climatico. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, in conversazione con l’emittente “Bbc”. I leader mondiali devono muovere “dalle aspirazioni alle azioni”, ha detto, in occasione della Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26) che inizia oggi a Glasgow e proseguirà fino al 12 novembre. Questo evento rappresenta un momento “critico” per lui e un suo esito ambizioso è ancora “in bilico”. (Rel)