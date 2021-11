Business news: Colombia, vice presidente Ramirez, interesse per investimenti da industria alimentare italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È nell'industria della trasformazione alimentare che le imprese italiane possono trovare uno dei principali settori dove investire in Colombia. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" la vice presidente e ministra degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez, durante il soggiorno a Roma per la X conferenza Italia-America latina. "La Colombia offre molta più stabilità di quella della maggioranza dei Paesi della regione. Abbiamo eccellenti condizioni in materia tributaria, una eccellente manodopera e management in tutti i settori", ha detto la ministra dando all'industria alimentare un posto di particolare interesse per le imprese italiane. "Abbiamo una materia prima di grande qualità, grazie anche alla enorme biodiversità di cui disponiamo, ma non lavoriamo tanto gli alimenti quanto si fa in Italia. Siamo interessati a investimenti italiani nell'industria alimentare", ha ribadito. Ovviamente, rimane alto l'interesse anche per altri settori in cui l'Italia risulta competitiva, "come l'ingegneria, la moda, o le costruzioni, per fare alcuni esempi". (Res)