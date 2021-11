Business news: Brasile, Stati congelano aumenti accise carburanti per evitare sciopero camionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale di politica economica (Confaz), formato dal governo del Brasile e dai rappresentanti economici degli stati, ha approvato il congelamento dell'aumento delle accise sui carburanti (Icms) per 90 giorni. Il provvedimento, spiegano i rappresentanti dello Stato, "mira a ridurre l'impatto degli aumenti e delle fluttuazioni di prezzo imposti dalla compagnia petrolifera statale Petrobras e dare il tempo al governo di trovare una soluzione più stabile". Il provvedimento arriva in un momento di forte aumento del prezzo dei carburanti, a sua volta legato a quello del petrolio sul mercato internazionale e dall'apprezzamento del dollaro contro la valuta brasiliana Real, fattori chiave per il calcolo delle tariffe imposte da Petrobras. (Res)