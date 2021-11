Kosovo: presidente Osmani, Pristina espelle due diplomatici russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Viosa Osmani, ha annunciato la decisione di espellere due diplomatici russi con sede a Pristina, accreditati presso la missione diplomatica in Serbia e già dichiarati persona non grata dal ministero degli Esteri kosovaro. L'iniziativa è stata assunta in risposta all'influenza dannosa della Russia e dei suoi satelliti nella regione, che stanno lavorando per distruggere i risultati di Pristina e quelli di Stati Uniti, Nato e Unione europea, come ha scritto la presidente Osmani sulla propria pagina Facebook. (Alt)